W Małopolsce przyspiesza program szczepień przeciwko COVID-19. W punkcie szczepień pamiętaj o maseczce i dystansie! - przypomina NFZ

Do placówki zgłoś się15 minut przed wyznaczonym czasem. To wystarczy, by dopełnić formalności, nie ma potrzeby pojawiania się w punkcie godzinę czy dwie przed terminem. Dbanie o punktualność zapobiega gromadzeniu się nadmiernej liczby osób w placówce i konieczności stania w długich w kolejkach.

Za wykonywanie szczepień populacyjnych odpowiada blisko 530 różnych placówek - głównie poradni podstawowej opieki zdrowotnej, które zaangażowały się w Narodowy Program Szczepień. Każda z nich dba, by czekanie na „ukłucie”, mimo rosnącej liczby zgłaszających się osób, było maksymalnie bezpiecznie. To, czy w punktach szczepień uda się zamknąć drzwi przed koronawirusem, w dużej mierze zależy jednak od nas samych.

Dystans, Dezynfekcja, Maseczka. Pamiętaj o DDM!

Czekając na „ukłucie” zachowuj bezpieczną odległość od innych osób - przynajmniej 1,5 metra. Traktuj maseczkę, jak obowiązkowy element ubioru, bez którego nie wyjdziesz z domu.

Pamiętaj, by maseczka była założona prawidłowo, czyli zakrywała usta i nos. Tylko noszona w ten sposób zapewnia właściwą ochronę i ogranicza ryzyko zakażenia koronawirusem. Jeśli chcesz poprawić jej ułożenie, nie dotykaj jej przodu. Chwyć za nauszniki i w ten sposób dopasuj ją do twarzy. Przed wejściem do punktu szczepień koniecznie zdezynfekuj ręce, to samo zrób także po jego opuszczeniu i powrocie do domu.