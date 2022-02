W marcu pojedziemy obwodnicą Podłęża i Niepołomic. Będzie ograniczenie tonażu na drodze wojewódzkiej 964 Jolanta Białek

Obwodnica (I etap) Podłęża i Niepołomic połączyła autostradowy Węzeł Niepołomice z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Droga za ponad 60 mln zł zostanie otwarta na początku marca 2022 fot. UMiG Niepołomice Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Zakończono budowę pierwszego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Trwają ostatnie przygotowania do otwarcia nowej drogi, samochody pojadą nią w pierwszej połowie marca. Wraz z tym wprowadzone zostaną ograniczenia tonażu – do 12 ton - na odcinku drogi wojewódzkiej 964 przez Podłęże, o co bardzo mocno apelowali mieszkańcy. Trwają przygotowania do budowy drugiego i ostatniego odcinka wyczekiwanej obwodnicy, jest już zrid dla inwestycji.