W Miejskiej Biblioteki Publicznej w Skawinie na urodzinowej wystawie pojawi się ponad 50 lalek

Lalki w regałach

- Na jednej półce lalki będzie można zobaczyć przenosiny do nowego budynku, jak książki pakowano w pudła, rozpakowywano je i układano w regałach. Na trzech kolejnych półkach scenki przedstawiają zajęcia dydaktyczne z dziećmi, oferowane przez MBP, jak komputerowe, z robotyki, plastyczne, muzyczne, nauki języka angielskiego - zdradziła nam prezes Wiącek.

Każda w innej kreacji

- Przygotowywanie miniaturowych ubranek to precyzyjna, czasem niełatwa praca praca, ale sprawia mi ona ogromną radość – powiedziała nam Krystyna Galacińska.

Wszystkie z odpowiednimi fryzurami

Także precyzji wymagały fryzury lalek. Wszystkim wykonały je bezinteresownie trzy świetne fryzjerki z Zakładu Fryzjerskiego Damsko-Męskiego przy ul. Ogrody: Danuta, Marzena oraz Renata.

Panie misternie, z wielkim zaangażowaniem cieniowały je, tapirowały, upinały. Nie było to łatwe przy sztucznych włosach i miniaturowych główkach.

Fryzury dopasowywały m.in. do ubioru i do rodzaju włosów.

Fundacja i „Razemkowo” lalki zdobywały w różny sposób. Organizowane były zbiórki w szkołach i przedszkolach, panie kupowały je na giełdach i otrzymywały od ludzi dobrego serca.

Urodzinowa wystawa lalek będzie czynna od 14 września do 31 grudnia 2023 roku.

Wernisaż odbędzie się o godz. 10 w czwartek 14 września.