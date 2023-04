W Myślenicach zasadzono Dąb Pamięci. Będzie przypominał jedną z ofiar zbrodni katyńskiej

Stanisław Morawski urodził się w Myślenicach 29 czerwca 1897 roku jako syn Stefana i Anny. Tu w 1916 roku ukończył gimnazjum.

Jak mówił podczas poniedziałkowej uroczystości dr Łukasz Malinowski, dyrektor Muzeum Niepodległości w Myślenicach, kiedy wybuchła I wojna światowej, jak wielu innych mężczyzn zamieszkujących zabór austriacki został wcielony do armii austriackiej. Następnie, kiedy powstały Legiony Polskie walczył w ich szeregach, a potem, już po odzyskaniu przez Polskę niepośledniości, brał udział w wojnie polsko-bolszewickiej.

Osiadł na Kresach Wschodnich, w okolicy Baranowicz (dzisiejsza Białoruś), gdzie w jednej ze szkół został najpierw nauczycielem, a później dyrektorem.

Już mieszkając tam ukończył szkołę podchorążych piechoty, a po niej Szkołę Oficerską w Zambrowie.

Jako oficer rezerwy, kiedy w sierpniu 1939 roku ogłoszono mobilizację, otrzymał wezwanie do wojska. Niedługo tym jak 17 września Armia Czerwona wkroczyła do Polski dostał się do sowieckiej niewoli, a konkretnie do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Stamtąd zdążył jeszcze wysłać żonie kartkę.

Później, razem z tysiącami innych polskich oficerów został zamordowany przez NKWD w Charkowie.