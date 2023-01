W nagłych przypadkach po pomoc okulisty bez skierowania. Oto specjalistyczne poradnie w Krakowie, które przyjmują po godz. 18!

W Małopolsce w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia działa ponad 120 poradni okulistycznych dla dorosłych i dzieci. Oferowana przez nie opieka jest bezpłatna dla pacjenta. Co do zasady, by skorzystać z porady okulisty potrzebujesz skierowania. Może je wystawić m.in. lekarz rodzinny. W nagłych przypadkach dokument nie jest jednak wymagany.

Chory, który np. doznał urazu oka, może zgłosić się po pomoc do poradni podstawowej opieki zdrowotnej albo medyków z gabinetów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, którzy wieczorami, w weekendy i święta przejmują zadania lekarzy rodzinnych.

Taka pomoc nie jest wystarczająca? Nie musisz szukać jej w szpitalnym oddziale ratunkowym. Jeśli twój stan nie wymaga leczenia szpitalnego, doraźną opiekę okulistyczną zapewniają poradnie ambulatoryjne. W sytuacji nagłego pogorszenia stanu zdrowia, zgłaszającemu się do nich choremu pomoc powinna być udzielona niezwłocznie, bez konieczności przedstawiania skierowania. Decyzję o przyjęciu konkretnego pacjenta podejmuje lekarz.