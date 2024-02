W najbliższy piątek MPO rozpocznie pozimowe porządki w Krakowie

Informację tę przekazał w środę w mediach społecznościowych także wiceprezydent Krakowa (i kandydat na prezydenta) Andrzej Kulig.

- Wielu z Państwa zgłaszało do mnie problem uporządkowania ulic i chodników po zimie. MPO nie wykonywało do tej pory zdecydowanych działań ze względu na niepewną sytuację pogodową i ujemne temperatury w nocy. Prognozowana na najbliższe tygodnie wiosenna aura pozwala na rozpoczęcie prac. Zapewniam, że od najbliższego piątku będzie się do sukcesywnie zmieniało - napisał wiceprezydent na Facebooku.