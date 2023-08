W Nawojowej Górze pod Krakowem 29-letni mężczyzna prowadził mając zakaz, był pod wpływem amfetaminy, uciekając potrącił policjanta

Mężczyzna usłyszał pięć zarzutów: niezatrzymania się do kontroli drogowej, prowadzenia pojazdu wbrew zakazowi, pomimo cofnięcia uprawnień do kierowania, stan pod wpływem środków odurzających, a także spowodowania wypadku drogowego.

29-latek przyznał się do popełnionych czynów. Za te przestępstwa grozi mu do pięciu lat więzienia.

