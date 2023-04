W Ojcowie zainaugurowali sezon turystyczny 2023: niezwykła przyroda, skały i zabytki. Hasło przewodnie "Bezpiecznie na szlaku"

Mówiła też o symbolu OPN, czyli nietoperzach, żyjących w tutejszych jaskiniach.

- Nietoperze kiepsko widzą, ale posługują się echolokacją, dzięki temu wykrywają przeszkodę nawet wielkości ludzkiego włosa, więc nie jest prawda to, co głosi legenda, że wplątują się we włosy. Trzeba wiedzieć, że to bardzo przydatne ssaki. W okresie letnim, gdy gromadzą zapasy tłuszczu na zimę, to jednej nocy nietoperz potrafi zjeść do trzech tysięcy komarów - opowiadała Katarzyna Borowiec.