W Pawlikowicach powstanie nowe przedszkole. Kiedy ruszy budowa? Agnieszka Aulich

To już postanowione. Pawlikowice pod Wieliczką będą miały nowe przedszkole. Są na to pieniądze - 140 tys. zł. Najmłodsi mieszkańcy Pawlikowic będą mieli do dyspozycji nie tylko siedem sal wraz z koniecznymi przyległościami, ale i piękne patio z wyjściem na ogród.