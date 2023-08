W podkrakowskich Jurczycach świętowano rocznicę urodzin gen. Józefa Hallera. Była sesja, koncerty, zwiedzano dworek, miejsce urodzin ge

Haller był wielkim patriotą

Sesję została zorganizowana przez Towarzystwo Pamięci Generała Józefa Hallera i Hallerczyków w Jurczycach. Od chwili założenia, 23 lata temu, kieruje nim znawca rodu Hallerów i ich miłośnik Leszek Krupnik.

Podkreśla, że dopiero od niedawna patriotyczna działalność generała i jego rodziny została uznana i doceniona.

Prof. Jan Żaryn, dyrektor Instytutu Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, mówił o ogromnym patriotyzmie i religijności generała przebywającego do końca życia na emigracji w Londynie.

Dziś wielu historyków uznaje go za wielkiego patriotę.

Dyrektor Żaryn nawiązał do kontaktów generała z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Duchowny zaprosił go na Jasną Górę na Wielką Nowennę 3 maja 1957 roku. Wydawało się, że będzie mógł przyjechać do Polski, za którą bardzo tęsknił. Jednak obawy o represje okazały się uzasadnione, bowiem wizę do ojczyzny przyznano mu już po uroczystościach 5 maja. Błękitny Generał odmówił jej przyjęcia.