W Poland Business Run pobiegnie 30 000 osób? - Im więcej nas będzie, tym bardziej pomagamy – zaznacza Agnieszka Pleti. Zapisy do 31 maja!

- W tym roku czeka nas 11. edycja Poland Business Run. Która spośród dotychczasowych 10. najbardziej zapadła Pani w pamięć. Która była najbardziej udana?

- Niesamowite, że ta sama impreza od tylu lat, potrafi za każdym razem być inna. To jest w niej niezwykłe, że co roku pozostawia nam odmienne wspomnienia. Przy pierwszej edycji był ogromny stres i niepokój związany z tym, czy sobie poradzimy z wprowadzeniem formuły, na której nikt w kraju się nie znał, czyli sztafety pięcioosobowej. Jak to wszystko poukładać, żeby było bezpiecznie i sprawnie? Czy biegaczom się spodoba? Czy się zgłoszą? Finalnie czekała nas wielka radość, a zapisy przerosły oczekiwania, bo pobiegło 1200 osób! W kolejnych latach pojawiały się kolejne, biegające miasta, a wraz z nimi wspaniały widok rynków i placów zapełnionych przez uczestników w naszych koszulkach. Dostawaliśmy informacje zwrotne, że to świetna impreza, integrująca ludzi biznesu w nadrzędnym celu - czyli pomocy naszym beneficjentom. Widziałam tysiące szczęśliwych twarzy w różnych miastach, a sama czułam się prawie, jak podczas koncertowego tourne, oglądając radość i sportową rywalizację w kolejnych częściach kraju.