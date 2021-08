W Polsce, także w Krakowie, praca czeka na 50 000 specjalistów z branży IT. Jak zostać programistą? Wystarczy skończyć Akademię Motoroli

Dla osób, które pragną coś zmienić w swoim życiu, to także świetna okazja do zdobycia nie tylko poszukiwanego na rynku, ale także doskonale płatnego zawodu. Zgłoszenia przyjmowane są do 26 sierpnia!

- Choć specjaliści IT stanowią zaledwie 3 proc. wszystkich pracowników w Polsce, to możemy mówić o brakach w zatrudnieniu na poziomie 50 tysięcy specjalistów – mówi Jacek Drabik, prezes Zarządu Motorola Solutions.

Można tylko jeszcze wspomnieć, że w krajach Unii Europejskiej braki kadr są jeszcze większe. Według specjalistycznego raportu DESI 2020 na Starym Kontynencie praca czeka na ponad 600 000 programistów.

Akademia Motoroli - kuźnia specjalistycznych kadr

Skąd pomysł, aby w ten sposób szukać kandydatów do pracy? - Zapotrzebowanie rynku jest ogromne. Dlatego w Motorola Solutions, w ramach Akademii Programowania, umożliwiamy osobom - zainteresowanym pracą w sektorze IT - bezpłatne szkolenia, dzięki którym kandydaci mają możliwość zdobycia lub pogłębienia specjalistycznych umiejętności pozwalających na zatrudnienie w naszej firmie – zaznacza Jacek Drabik.