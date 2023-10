W powiecie krakowskim najliczniej głosowali w Zabierzowie. Najsłabiej w Igołomi-Wawrzeńczycach

W powiecie krakowskim wyniki głosowania do godz. 10 w poniedziałek 16 października pojawiły się w zaledwie dwóch i to jednych z najmniejszych gmin: Igołomi-Wawrzeńczycach oraz Sułoszowej.

Analizując frekwencję podczas wyborów w powiecie krakowskim, to gmina Zabierzów od rana biła rekordy. Do godz. 12 bo głosowało już tutaj 26,27 proc. uprawnionych. Wciąż utrzymywała się najwyższa w powiecie krakowskim frekwencja i do godz. 17 wynosiła 65,62 proc. Wówczas najniższa była w gminie Igołomia-Wawrzeńczyce i wynosiła 53,12 proc.

Do godz. 12 najliczniej głosowano w gminach Zabierzów, Michałowice i Kocmyrzów-Luborzyca. Słabo natomiast mobilizowali się wyborcy w gminach Mogilany, Słomniki, Czernichów i Jerzmanowice-Przeginia. Natomiast do godz. 17 sytuacja nieco się zmieniła, ale Zabierzów pozostał liderem głosowania. Licznie do urn poszli wówczas mieszkańcy gminy Wielka Wieś i niemal wyrównywali frekwencję z Zabierzowem przekraczając 65 proc. Do tej wysokości dochodziła gmina Zielonki i niewiele mniejszy procent głosujących miała gmina Michałowice.