W powiecie myślenickim ogłoszono pogotowie przeciwpowodziowe. Podnosi się poziom wód w rzekach

O godz. 11 wodowskaz na Rabie w Stróży wskazywał na 199 cm i do przekroczenia stanu ostrzegawczego brakowało 21 cm. Trend był rosnący i w południe poziom wody wzrósł do 206 cm, a o godz. 13 do 217 cm.

W Lubniu na Lubieńce (dopływ Raby) o godz. 11 do przekroczenia stanu ostrzegawczego brakowało jeszcze mniej, bo tylko 4 cm.

IMiGW wydał ostrzeżenie 2 stopnia m.in. dla powiatu myślenickiego dotyczące intensywnych opadów deszczu mogących występować do wtorkowego poranka włącznie.

Wydano także ostrzeżenie hydrologiczne stopnia 2 o możliwych wezbraniach w przekroczeniem stanów ostrzegawczych na rzekach w zlewniach m.in. Raby i Skawinki