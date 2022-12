W Rugby Europe Championship reprezentacja Polski zagra w Gdyni z Portugalią i Belgią

Polska walczy o miejsce w Pucharze Świata

W Rugby Europe Championship, najwyższym dostępnym poziomie rozgrywek europejskich, rywalizuje 8 drużyn. Polski zespół, która jest beniaminkiem, trafił do grupy B i zimą rozegra trzy spotkania - 4 lutego zmierzy się na wyjeździe z aktualnym wicemistrzem Rumunią, a 11 oraz 18;lutego podejmie w Gdyni, odpowiednio, Portugalię i Belgię. Dwie pierwsze ekipy we wrześniu oraz październiku wezmą udział we Francji w Pucharze Świata.

W grupie A znalazły się triumfator ostatniej edycji Gruzja, a ponadto Holandia, Hiszpania i Niemcy. Po dwie najlepsze drużyny awansują do półfinału, a jego zwycięzcy przejdą do finału.

Polacy wiele razy mieli okazję rozgrywać swoje mecze w Gdyni na Narodowym Stadionie Rugby. Ostatni raz wystąpili na nim 9 kwietnia, kiedy pokonali Litwę 43:10, a ten triumf zapewnił im drugą lokatę w Rugby Europe Trophy i kwalifikację do klasy Championship.(PAP)