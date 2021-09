W Skawinie na rynku wystawili pomnik kopciucha. Stary zużyty piec ma zachęcać do wymiany takich urządzeń Barbara Ciryt

Stary, pordzewiały, nieekologiczny piec węglowy stanął na rynku w Skawinie. To pomnik kopciucha, który pojawił się we wtorek 7 września. Jak zaznaczają skawińscy urzędnicy ten niezwyczajny pomnik ma przypominać mieszkańcom, że jest obowiązek wymiany strych pieców nazywanych kopciuchami do końca 2022 roku.