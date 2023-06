W Skawinie rozpoczęto budowę od lat oczekiwanej nowej siedziby dla osób niepełnosprawnych

Spełniają się marzenia

Jest tu ciasno, ale nie jest to przeszkodą w działalności, którą niejednokrotnie można było podziwiać. Tu np. powstają piękne dekoracje , jak anioły głównie ceramiczne i drewniane. Tutaj uczestnicy zajęć rozwijają się w aktorskich rolach. Stanisława Szczepaniak reżyseruje wspaniałe spektakle z serii „Księga Rodzajów” zawsze z przesłaniem.

- Nowy obiekt od lat był naszym marzeniem. Teraz pomału się ono spełnia i widać już mury, za co serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy mają w tym dziele nawet najmniejszy udział – powiedziała podczas ceremonii poświęcenia symbolicznego kamienia węgielnego Stanisława Szczepaniak kierująca ŚDS-em.

Miłość uratuje świat

Morał ostatniego to: nie roboty uratują ten świat lecz miłość, która rodzi się w takich ośrodkach skawiński ŚDS.

To niewielki piaskowiec w kształcie łuski przywieziony pięć lat temu z Betlejem, podarowany przez tamtejszą chrześcijańską rodzinę. Stanie on w szklanej witrynie w budynku Centrum Integracyjno-Sportowego.

Dobroczyńca patronem

Akcję budowy CI-S 10 lat temu rozpoczął Zbigniew Morawski, znany dobroczyńca, sponsor i przyjaciel tej placówki. Powstające Centrum nazwano właśnie jego imieniem. Po śmierci patrona dzieło to kontynuuje jego brat Janusz, który także całym sercem zaangażował się w tę inwestycję. Zbudowano już mury obiektu.

Zaznacza że pomógł też w tym niedawny awans do III ligi oraz sprzed tygodnia zwycięski mecz LKS-u „Wiślanie” Jaśkowice, którego dobroczyńca jest prezesem.

Mecz był okazją do zbiórki pieniędzy na budowę Centrum i potwierdził, że integracja jest potrzebna.

Na razie nie określono terminu zakończenia jego budowy CI-S, bo Fundacja ŚDS-u zbiera na nią pieniądze.

Wstępnie ustalono czas do 2028 roku, ale dobroczyńcy robią wszystko by powstała do trzech lat.

Także nie wiadomo ile będzie kosztować, bo przy rosnących cenach materiałów budowlanych, trudno jest precyzyjnie określić wysokość wydatków. Obecnie szacuje się, że będzie potrzeba 8-10 mln zł.

Inicjatorzy budowy wierzą, że pieniądze uda się pozyskać np. ze sportowych programów i wsparciu ludzi dobrej woli.

Takich spotkaliśmy na ceremonii poświęcenia. To m.in. przedsiębiorcy z Podkrakowskiej Izby Gospodarczej w Skawinie.

Pomagają indywidualnie ale też cały dochód z 15. balu charytatywnego (prawie 70 tys. zł) przeznaczyli na budowę nowej siedziby ŚDS-u.

W pomoc zaangażował się też Jacek Osuch z Ministerstwa Sportu i Turystyki, co daje nadzieję na wsparcie finansowe.