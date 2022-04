W sobotę 23 kwietnia otwarcie dla kibiców nowego sklepu Wisły Kraków. Będzie też niespodzianka

Z uwagi na różne przeciwności losu termin otwarcia sklepu był przesuwany. Ostatecznie dojdzie do tego 23 kwietnia, o czym Wisła poinformowała w mediach społecznościowych. Sklep został ulokowany w narożniku sektora D stadionu miejskiego przy ulicy Reymonta 22.

W piątek zaplanowano uroczystość z udziałem zaproszonych gości, natomiast w sobotę o godzinie 13 dojdzie do oficjalnego otwarcia pomieszczeń dla wszystkich kibiców. By zachęcić fanów do przyjścia tego dnia na Reymonta, Wisła przygotowała niespodziankę - od godziny 16.30 na płycie stadionu odbędzie się otwarty trening drużyny Jerzego Brzęczka, który będzie można śledzić z wysokości trybun.

Klub informuje, że do czasu otwarcia nowego sklepu zostanie zamknięty dotychczasowy, znany pod nazwą Wiślacki Świat.