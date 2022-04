W środę Jakub Moder ma przejść operację w Anglii. Czy zdąży wrócić na boisko przed mundialem?

Początkowo mówiło się, że Moder może polecieć na operację do Włoch. Z kolei PZPN proponował, by ściągnąć go do kliniki w Polsce. Anglicy wolą jednak zaufać lekarzowi na Wyspach, a obrana metoda może skazać Polaka na dłuższą rehabilitację. Według Tomasza Włodarczyka zabieg rekonstrukcji więzadła krzyżowego ma przeprowadzić chirurg Andy Williams.

To ten sam lekarz, który w Fortius Clinic w Londynie operował reprezentantów Anglii Andy'ego Carrolla, Danny'ego Ingsa, Theo Walcotta i Danny'ego Welbecka oraz Holendra Virgila van Dijka. Obrońca Liverpoolu wracał do pełni zdrowia przez wiele miesięcy, ale obecnie jest w równie dobrej dyspozycji, jak przed kontuzją.

Lista piłkarzy, którym pomógł dr Williams jest znacznie dłuższa. Wśród jego pacjentów byli również inni piłkarze Liverpoolu, jak Sadio Mane i Alex Oxlade-Chamberlain oraz Wilfred N’Didi z Leicester. Do jego gabinetu często pukają także sportowcy z innych dyscyplin, w tym rugbiści.