W środę mecz o Superpuchar. Siatkarze Jastrzębskiego Węgla liczą na pokonanie ZAKSY Kędzierzyn-Koźle

Rok temu zespół spod czeskiej granicy wygrał z Zaksą starcie o Superpuchar w Lublinie 3:0, sięgając po to trofeum pierwszy raz w historii.

Potem jastrzębianie dotarli do półfinału Ligi Mistrzów oraz finałów Pucharu Polski i play off ekstraklasy. We wszystkich trzech przypadkach musieli uznać wyższość ekipy z Kędzierzyna-Koźla. Ten sezon PlusLigi wicemistrzowie kraju zaczęli świetnie, bo od kompletu punktów w pięciu kolejkach.

Myślę, że troszkę na wyrost jest mówienie, że jesteśmy faworytem. Wiemy, jakim zespołem jest Zaksa, jaki ma "killer instynkt" po swojej stronie, jak wielu superzawodników w składzie. Nie ma, co prawda, Kamila Semeniuka, który był niesamowicie ważnym graczem, ale nadal kędzierzynianie mają świetny zespół – ocenił reprezentant Polski.

Przypomniał, że Jastrzębski Węgiel najpierw zdetronizował Zaksę w lidze, a potem pokonał ją w spotkaniu o Superpuchar.