W Starym Teatrze koncert pieśni do tekstów Szekspira, Kochanowskiego i Sidneya

"Paweł Mykietyn, Tadeusz Baird, Jerzy Bauer, Mieczysław Weinberg, Eytan Pessen, Andrzej Panufnik – każdy z tych wybitnych kompozytorów ma swój indywidualny, niepowtarzalny styl i podejście do tkanki muzycznej. Jednak wszystkich łączy niezwykły stosunek do słowa. Podczas koncertu w Starym Teatrze wybrzmi ono w całej swej okazałości dzięki wirtuozerii wykonania aktorów: Małgorzaty Walendy – posiadającej głos o ogromnych możliwościach, wielobarwny, świetny zarówno do jazzu, jak i do wymagających akrobacji muzyki współczesnej oraz Grzegorza Grabowskiego, obdarzonego głosem o pięknej, ciepłej i miękkiej barwie i szerokiej skali" - zapowiada "Słodk(a) Stary in Concert vol. 4″ Stary Teatr.

Kompozycjom będzie towarzyszyło słowo - XVI-wieczna literatura o tematyce miłosnej Williama Szekspira, Sir Philipa Sidneya i Jana Kochanowskiego.

"Zwłaszcza cykl Sonetów elżbietańskiego dramatopisarza wydaje się sprzyjać nowym, artystycznym odczytaniom w duchu przeobrażeń obyczajowo-społecznych właściwych naszym czasom. Objawiająca się w Sonetach złożona seksualność narratora, podobnie jak nieoczywisty status adresatów jego lirycznych wyznań – „Pięknego młodzieńca” oraz tajemniczej Czarnej Damy interpretowane są dziś queerowo" - tłumaczą twórcy.