W szpitalu w Myślenicach brakuje miejsc dla nowych chorych. Dyrektor szpitala apeluje do seniorów

Do niedawna także na oddziale dziecięcym obłożenie było tak duże, że wymagało organizowania dostawek. O ile jednak tam dało się je ustawić, to nie ma jak tego zrobić na oddziale internistycznym, który jest w remoncie i jedna jego część jest aktualnie całkowicie wyłączona z użytkowania.

Cześć tego oddziału przeniesiono do pomieszczeń oddziału pulmonologii, ale i tak ostatecznie łóżek internistycznych jest o kilkanaście łóżek mniej niż normalnie.

W przypadku kobiet korzystamy również z pomieszczeń oddziału ginekologicznego, gdzie pacjentkami opiekują się interniści, ale to i tak wszystko za mało. Na SOR wydłużają się kolejki, bo kiedy nie ma miejsca w innych placówkach, do których można by przewieźć chorego, staramy się go przyjąć wypisując kogoś z naszych oddziałów, o ile oczywiście jest to możliwe i stan chorego na to pozwala. Ale to wszystko wymaga czasu - mówi dyrektor Adam Styczeń.