W turnieju Billie Jean King Cup bez Igi Świątek, ale Polki zapowiadają ofiarną walkę

Dawid Celt: Nie jesteśmy faworytem, ale...

Do Glasgow Celt zabrał Linette, Fręch, Rosolską, Katarzynę Kawę i Martynę Kubkę.

- Grupa jest bardzo trudna, niestety nie mieliśmy szczęścia w losowaniu. Natomiast postaramy się z całej siły uderzyć z pozycji underdoga, czyli tej ekipy, która nie jest na pewno faworytem. Postaramy się przygotować do tych spotkań jak najlepiej i grając z większą swobodą i luzem, pokazać wszystko co najlepsze. Zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi, ale będziemy się na pewno starali sprawić niespodziankę - powiedział Celt.