Wakacje w powiecie myślenickim będą ciekawsze dzięki społecznikom Katarzyna Hołuj

Zobacz galerię (2 zdjęcia) Kino w dobrym klimacie zaprasza na seanse pod mury miejskie w Dobczycach. Pierwszy, jeśli pogoda pozwoli odbędzie się 9 lipca o godz. 21 Fot. Łukasz Dąbrowski Zobacz galerię (2 zdjęcia)

Letnie kino, warsztaty taneczne, kulinarne i motywacyjne to tylko część oferty, jaką dla mieszkańców różnych gmin powiatu myślenickiego przygotowali miejscy i wiejscy aktywiści pisząc projekty i zdobywając do nie granty z programu „Działaj Lokalnie”. Co ważne, udział w tych wydarzeniach będzie bezpłatny.