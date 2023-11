Wakacyjne loty mogą być hitem dla turystów z Półwyspu Arabskiego. Już w tym roku chętnie odkrywali Małopolskę i Kraków

Małopolska atrakcyjna dla turystów arabskich

- Specyfika ich przyjazdów to m.in. długość pobytu (7 noclegów lub więcej), obiekty o wysokim standardzie, bardzo często korzystają z dodatkowych usług tj. prywatne transfery czy rezerwacje w restauracjach. Jest to klient, który plasuje się bardzo wysoko w rankingu średnich wydatków na osobę - wskazał Łukasz Barłowski, wiceprezes Zarządu Krakowskiej Izby Turystyki.

Statystyki Energylandii pokazują, że obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich, zajęli w tym roku drugie miejsce wśród zagranicznych turystów odwiedzających park rozrywki. To 7 proc. wszystkich odwiedzających, czyli ok. 120.000 osób.

Wyjazd studyjny do Rijadu oraz Dubaju, stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich pokazał, że liczby turystów z tych regionów mogą się jeszcze zwiększyć. Mogą się do tego przyczynić wspólne działania samorządu wojewódzkiego, Kraków Airport, Krakowskiej Izby Turystyki i administracji państwowej.