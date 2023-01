Walentynki 2023. Kiedy obchodzimy święto zakochanych? Tradycje świętowania sięgają średniowiecza 25.01.23

Walentynki już w połowie lutego

Obchody Walentynek mają swoją stałą datę, co oznacza, że zawsze wypadają w tym samym terminie, czyli 14 lutego . W tym roku będzie to wtorek .

Święty Walenty, który sprzeciwił się cesarzowi i zakochał w córce strażnika

Walentynki świętowane są 14 lutego, ponieważ to właśnie wtedy obchodzi się dzień Świętego Walentego – patrona zakochanych, którzy obdarowują się wówczas drobnymi prezentami i składają sobie nawzajem miłosne życzenia.

A kim był święty Walenty? Otóż był to z wykształcenia lekarz, biskup i męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i syryjskiego, wspominany też przez Kościół anglikański oraz luterański. Pochodził z Ternii (miasta w Umbrii, w centralnych Włoszech) i żył w czasach cesarza Klaudiusza II Gockiego. Zasłynął tym, że sprzeciwił się cesarzowi, który zabronił młodym mężczyznom w wieku od 18 do 37 lat wchodzić w związki małżeńskie. Jego zdaniem niemający rodzin legioniści mieli być znacznie lepszymi żołnierzami. Biskup mimo wszystko błogosławił młodym i udzielał ślubów, za co został wtrącony do więzienia. Jak głosi legenda, zakochał się w niewidomej córce swojego strażnika. Pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. Gdy dowiedział się o tym cesarz, kazał zabić Walentego. W przeddzień egzekucji Walenty napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”. Egzekucję wykonano 14 lutego 269 roku.