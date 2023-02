Walentynki 2023. Najbardziej romantyczne życzenia dla niej i dla niego. Wyraź miłość poprzez piękne wierszyki i życzenia 13.02.23

Romantyczne życzenia na Walentynki

W głowie szumi w sercu grzeje,

Nie wiadomo co się dzieje,

Ale Ty już pewnie wiesz,

Że to moja miłość jest!

Gdy spojrzałem w Twoje oczy,

Już wiedziałem, że to Ty.

Gdy poczułem Twoje dłonie,

Odmieniły się me sny.

Nasze usta się zetknęły,

By rozkoszy nektar pić.

Nasze serca nam kazały,

By w miłości razem żyć.

Maleństwo – chcę przy Tobie być

z Twojej szklanki pić

robić ci śniadanie

mówić Ci: Kochanie

spać obok na łóżku

i całować Cię po brzuszku

co Ty na to Kwiatuszku?

Dla Ciebie moje usta, dla Ciebie moje ręce

I oczy dzięki Tobie widzące coraz więcej.

Dla Ciebie moje myśli, dla Ciebie moje słowa,

Którymi swoje serce chcę Tobie ofiarować.

Dla Ciebie wszystkie kwiaty z mej wyobraźni pól

I serce, co bez Ciebie nie zagra żadnej z ról.