Walka Krzysztofa. Jak emerytowany żołnierz wygrał bitwę z rakiem prostaty i wraca do normalnego życia

- Jak widać, dużo tego szczęścia. Ale ja mu „trochę” pomogłem. Każdy może! Podstawa to regularne badania - uśmiecha się emerytowany żołnierz. I pyta retorycznie: - A może gdyby wszyscy robili to, co ja, to nie mielibyśmy w Polsce co roku aż sześciu tysięcy zgonów na raka prostaty?