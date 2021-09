Ważne przed ślubem. Potem klamka zapadnie. Co powinniście uzgodnić, zanim powiecie "TAK" Agnieszka Aulich

W każdy związek wchodzimy pełni nadziei. Wiary w to, że spotkaliśmy na swojej drodze kogoś naprawdę wyjątkowego, kto będzie nas kochał, szanował, lubił. Zakochani, mamy na oczach różowe okulary. Zauważamy w ukochanym same zalety. Jednak nie ma ludzi bez wad i należy się z tym pogodzić. Są takie zachowania i nawyki, które prędzej czy później będą nam przeszkadzać i nie wróżą dobrze na przyszłość. Oto 13 pytań, na które należy sobie odpowiedzieć, zanim złoży się przysięgę. Niektóre wydają się intymne, inne - zbędne, ale w otwarte karty trzeba grać, nim będzie za późno. Sprawdź przed ślubem, czy twój partner nie należy do "grupy wysokiego ryzyka".