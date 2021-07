Wędkarski Memoriał Wojciecha Kwietnia. Sum i szczupak dla zwycięzcy

NOWE Kogo najbardziej boją się Włosi? Wuja Brzęczka! Najlepsze memy Euro 2020

Włosi idą jak burza przez Euro 2020, ale wciąż nie może im wyjść z głowy ostatni mecz, w którym nie zdołali strzelić gola. To było jesienne spotkanie w Lidze Narodów z kadrą Jerzego Brzęczka, po którym do dziś mają kaca. Szczęśliwie dla nich Zbigniew Boniek, zastępując "Wuja" Paulo Sousą, zatroszczył się, by Polska nie stanęła Italii na drodze do tytułu mistrza Europy. Obejrzyj w GALERII najlepsze memy Euro 2020. Przesuwaj zdjęcia w prawo - naciśnij strzałkę lub przycisk NASTĘPNE