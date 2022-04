„Wędrujące książki” w Wieliczce. Otwarto pierwsze budki bookcrossingowe [ZDJĘCIA]

Wielickie Punkty Wędrujących Książek ulokowano przy placu zabaw w parku Mickiewicza (w sąsiedztwie Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego „Solne Miasto”) oraz na terenie Miasteczka Ruchu Drogowego przy ulicy Jedynaka.

- Celem powstania budek bookcrossingowych jest wprowadzenie do obiegu jak największej liczby książek, aby nadać im drugie życie. Tytuły tam znalezione można pożyczyć, a po przeczytaniu oddać lub podać dalej. Do budek można również przynosić pozycje z domowego księgozbioru – informuje Piotr Sionko, dyrektor wielickiej biblioteki, która realizowała projekt we współpracy z Eko-Wieliczka (Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UMiG Wieliczka) i gminą Wieliczka oraz Anną Kmiecik ze Stowarzyszenia „Prometeusz” w Dobranowicach, która w ubiegłym roku uruchomiła podobną budkę na swojej posesji.