Weekend w klimacie średniowiecza na dobczyckim zamku Katarzyna Hołuj

Kto ma ochotę odwiedzić obozowisko rycerskie, zwiedzić salę historyczną, kaplicę zamkową i loch więzienny powinien w nadchodzący weekend wybrać się do Dobczyc. Zamek będzie czekał na gości nie tylko w dzień, ale także w nocy. Noc Muzeum to wyjątkowa okazja do tego, aby po zmroku zwiedzić zamek, a organizatorzy, czyli dobczycki oddział PTTK i bractwa rycerskie, zapewniają, że będzie to zwiedzanie „z dreszczykiem”.