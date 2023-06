Weekend w Myślenicach i okolicy. Jubileuszowo z Respektem, w górach, na koncercie lub wystawie Katarzyna Hołuj

OSP Wiśniowa będzie w niedzielę świętować jubileusz 110-lecia istnienia Katarzyna Hołuj

Wernisaże, koncerty, a wśród nich I Myślenicki Festiwal "Kultura dla Ukrainy" to tylko niektóre propozycje na nadchodzący weekend. Będzie też okazja świętować z LKS Respekt Myślenice 10-lecie tego klubu. Choć to wydarzenie sportowe, to nie zabranie urodzinowego tortu, ani koncertu (zaśpiewa Kordian). Będzie okazja wystąpić w najbardziej fantazyjnym kapeluszu, albo wybrać się w góry, a konkretnie na Urbanią Górę w ramach akcji "Odkryj Beskid Wyspowy". Wreszcie też będzie można dowiedzieć się jak w Norwegii samoorganizują się społeczności lokalne i jak działają tam organizacje pozarządowe, i to od samych Norwegów.