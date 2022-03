Weekend w powiecie wielickim: Bieg Pamięci, warsztaty, chwila dla sztuki, akcja krwiodawstwa

Sobota

Wieliczka. Otwarcie wystawy prac Grupy Twórczej „W wolnej chwili” - „Pejzaż miejski”, Wielickie Centrum Kultury, godz. 18. - Ogólnie pojęte miasto, jak również sama Wieliczka, zainspirowały artystów do poszukiwania interesujących, nieoczywistych na co dzień miejsc, architektonicznych kompozycji oraz gry świateł. Obrazy artystów pokazują zarówno pejzaże realistyczne, ale z dozą przemyśleń, jak i nierealistyczne, potraktowane w sposób graficzny, często ilustracyjny, w których często ukryte są metafory skłaniające do refleksji – tak zaprasza na ekspozycję Wielickie Centrum Kultury. Wstęp wolny.

Niepołomice. Spektakl teatralny „Najsłodszy owoc”, Małopolskie Centrum Dźwięku i Słowa, godz. 18. Bilety w cenie 90 zł do nabycia na www.biletyna.pl.