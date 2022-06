Weekend w powiecie wielickim: Ekostrefa Wieliczka, Dzień Jogi, międzynarodowe mecze przyjaźni, Echo Trombity

FLESZ - 5-dniowy tydzień pracy odejdzie do lamusa?

Sobota

Wieliczka. Ekostrefa Wieliczka, Plac Skulimowskiego (przy Wielickiej Mediatece), w godz. 11-18. Całodzienna letnia impreza ekologiczna to już w Wieliczce tradycja. W programie m.in.: porady w zakresie wymiany pieców, ocieplenia budynków i montażu odnawialnych źródeł energii, prezentacja nowoczesnych ekologicznych kotłów, wymiana elektroodpadów na domowe rośliny, terenowy punkt obsługi programu Czyste Powietrze, pokaz elektrycznych samochodów i rowerów. Nie zabraknie licznych atrakcji dla dzieci. Będą m.in.: spektakl teatralny „Aladyn, na ratunek światu”, animacje i gry, dmuchańce, eko-quizy, malowanie twarzy. Odbędzie się również akcja adopcji psów i kotów, będących pod opieką fundacja Dog Rescue, oraz zbiórka na rzecz zwierzaków (karma plus kwesta do puszek). Wstęp wolny.

Zabierzów Bocheński. Szkolny piknik rodzinny, przy Szkole Podstawowej, godz. 13. W programie liczne atrakcje dla dzieci, pokazy OSP, występy Niepołomickich Mażoretek oraz baletnic, mecz pokazowy KS Dąb Zabierzów Bocheński, loteria fantowa. Wstęp wolny.