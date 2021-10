Weekend w powiecie wielickim: event rowerowy „Noś kask”, koncerty, spektakl Grupy Rafała Kmity, eko-piknik

Sobota

Wieliczka. Event rowerowy "Noś kask”, miasteczko rowerowe, w godz. 10-13. To impreza dla całych rodzin, organizowana przez krakowski Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w partnerstwie m.in. z Policją. W programie; szkolenie rowerowe dla dzieci prowadzone przez Komendę Powiatową Policji w Wieliczce, zbiórka pieniędzy na zakup kasków dla domu dziecka prowadzona przez Fundację Licytuje - Pomagam, nauka udzielania pierwszej pomocy, gry i zabawy prowadzone przez Fundacje Czerwone Noski Klaun w Szpitalu, podstawowy, bezpłatny serwis rowerowy (zapewni go serwis rowerowy Bike New), rozmowy tematyczne. Wstęp wolny.

Niepołomice. XXVI Zawody Strzeleckie im. śp. Jana Kowalskiego, teren rekreacyjno-sportowy firmy Juka (wejście od ul. Grunwaldzkiej), w godz. 11-13. Rywalizacja, organizowana od 1996 roku przez Ognisko TKKF Wiarus Niepołomice, upamiętnia jednego z założycieli „Wiarusa” i długoletniego członka zarządu organizacji. był sierż. sztabowy śp. Jan Kowalski. Zmagania będą prowadzone z pistoletu pneumatycznego. Udział bezpłatny.