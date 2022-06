Weekend w powiecie wielickim: memoriały, Wielicki Dzień Sportu, koncert charytatywny, X Bieg Rodzinny, atrakcyjne pikniki

Sobota

Wieliczka. Wielicka Spartakiada Seniorów, Wielicka Arena Lekkoatletyczna (ul. Bogucka 2), godz. 9. W programie m.in.: sztafeta drużynowa, zawody brydżowe, nordic walking, gra w bule, przeciąganie liny, slalom rowerowy. Wstęp wolny.

Niepołomice. IX Powiatowy Turniej Zespołów Cheerleaders, hala sportowa przy ul. Szkolnej, godz. 10. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach – junior i mini-dance. Turniej organizuje MTS Ikar Niepołomice.

Niepołomice. III Otwarte Mistrzostwa Polski Combat Ju Jutsu, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Lady Sue Ryder (Osiedle Kaptarz 40), w godz. 10-16.

Niepołomice. Piknik rodzinno-integracyjny „Kolorowe hocki-klocki”, park Miejski, w godz. 14-18. Piknik, mający na celu integrację dzieci zdrowych i niepełnosprawnych, organizuje Fundacja Dzieciom Kolorowy Most. W programie m.in.: rozbijanie piniaty pełnej cukierków (na scenie w parku, co godzinę), wata cukrowa, występ grup ze Szkoły Tańca Akademia Ruchu, wizyty Marshalla, Minionka oraz Tygrysa, zabawy z animatorami, puszczanie baniek mydlanych XXL. Podczas wydarzenia będzie prowadzona kwesta do puszek na rzecz Fundacji Dzieciom Kolorowy Most. Wstęp wolny.