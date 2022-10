Weekend w powiecie wielickim: Senioriada 2022, kameralny festiwal, rocznica urodzin komandora, „Czyste Lasy”, koncert Ani Karwan

Sobota

Niepołomice. Akcja w ramach ogólnopolskiej kampanii „Czyste Lasy”, na rynku i w Puszczy Niepołomickiej, w godz. 10-18. Wolontariusze, którzy zgłoszą się do sprzątania lasu otrzymają od organizatorów worki na śmieci i rękawiczki, a jako upominki także workoplecaki i bidony (100 proc. rPET). Rejestracja uczestników będzie prowadzona od godz. 10 w miasteczku ekologicznym na rynku; chętni do sprzątania Puszczy Niepołomickiej będą mieć zapewniony bezpłatny transport specjalnym autobusem. Natomiast na rynku przygotowano m.in.: ekologiczne gry, zabawy i konkursy dla dzieci, animacje taneczne, turniej ekobudowli z nagrodami, warsztaty zero waste, zumbę, projekt „Colour run”. Nie zabraknie spotkania z ambasadorami kampanii Rafałem Sonikiem i Mateuszem Ligockim oraz znanymi i lubianymi influencerami, którzy będą zachęcać do wspólnego sprzątania. Finałem imprezy będzie koncert Marcina Urzędowskiego z zespołem TT Band (godz. 15). Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Czysta Polska we współpracy z gminą Niepołomice oraz Lasami Państwowymi. Wstęp wolny.