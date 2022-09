Węglówka. Śladami rysia dotarli na Patryję. Beskidzką "wyspę" odkrywało kilkaset osób

Była natomiast ostatnią w tym sezonie akcyjną wyprawą na szczyt położony na terenie powiat myślenickiego.

Patryja to czwarty po Szczeblu, Grodzisku i Urbaniej Górze, szczyt Beskidu Wyspowego zlokalizowany w powiecie myślenickim, który zbiorowo zdobywają uczestnicy akcji. O ile jednak Szczebel czy Grodzisko są na tej liście od początku trwania akcji, to Patryja dołączyła do nich stosunkowo niedawno.

Do tej pory wyprawiano się na nią z Pcimia lub Lubnia, a nigdy z Węglówki. Aż do teraz.