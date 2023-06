Wesele krakowskie z tysiącami gości. W Bibicach przypominali przedwojenne wiejskie zwyczaje weselne

Tłum aktorów przedstawił widowisko pod kierunkiem bibiczanina Józefa Plewniaka. To już kolejna inscenizacja, w której pełnił on rolę reżysera tej sztuki. Ostatni raz widowisko było organizowane w 2016 roku. Jest wystawiane w Bibicach co kilka lat od 1959 roku, gdy zorganizowano pierwszą inscenizację wesela krakowskiego. A koncepcje przedstawienia opracował Henryk Banaś opierając się na relacjach i wspomnieniach uczestników dawnych wesel.