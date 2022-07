Wesele to duże wyzwanie nie tylko dla Państwa Młodych. Dla gości również

Letni sezon ślubny 2022 trwa w najlepsze. Gdy planuje się wesele marzeń, łatwo ulec presji „najważniejszego dnia w życiu”, ale dzień ślubu to bez dwóch zdań wyjątkowe wydarzenie. Warto zorganizować go tak, by pozostawił po sobie przede wszystkim wiele miłych wspomnień i dobrych emocji.

Państwo Młodzi

Młoda Para powinna się świetnie prezentować. Młodzi muszą nie tylko przebrnąć przez wzruszające błogosławieństwo rodziców, bezbłędnie przetrwać ceremonię w kościele bądź urzędzie stanu cywilnego, ale jeszcze wyśmienicie poradzić sobie z tańcem, rozpoczynającym wesele.

Pierwszy taniec weselny to taniec, bez którego orkiestra nie zacznie grać nic innego, a goście nie zaczną się bawić. Jest specjalnym występem pary młodej otwierającym wesele.

Moda na pierwszy wspólny taniec przyszła do nas z Zachodu. Zazwyczaj tańczy się go po obiedzie. To ważna chwila na każdym weselu i warto, by chwila ta była dobrze przygotowana. Tymczasem najczęściej przyszli małżonkowie są zgodni co do tego, że w dniu ślubu są trzy najbardziej stresujące momenty; błogosławieństwo, sama ceremonia oraz... pierwszy taniec.