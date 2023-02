Weselne menu: tradycyjne, wykwintne, dla dzieci, z atrakcjami i wege [23.02.2023]

Biała suknia, welon, dźwięk dzwonów… Już po ślubie - czas na wesele. Co zrobić, aby przyjęcie było udane i długo i dobrze wspominane?

Wolny termin

Niektóre pary więc podporządkowują wybór daty ceremonii do... wolnego terminu w upatrzonym lokalu.

Ważna jest lista gości. Sporo czasu poświęcimy na rozmieszczenie gości na sali. Ważne jest ustalenie, jak mają stać stoły gości oraz stół młodej pary. Pomocne będzie graficzne rozpracowanie.

Trzeba zdecydować, co z noclegiem gości weselnych i kto za to będzie płacił. Wiele domów weselnych oferuje od razu nocleg. Są hotele, są nawet glamp campy, czyli luksusowe namioty z wygodami. Przy liście wydatków trzeba też uwzględnić koszt transportu gości z miejsca ceremonii do domu weselnego czy restauracji. Pamiętajmy także o ewentualnych poprawinach.