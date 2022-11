Wiceprezes Cracovii i były sekretarz generalny PZPN zatrzymani przez CBA - informują Sportowe Fakty

Akcja Centralnego Biura Antykorupcyjnego została przeprowadzona w Warszawie. Według informacji, jakie podał Jadczak, sprawa dotyczy nieprawidłowości przy podpisywaniu umowy z jednym ze sponsorów.

Jak informuje portal WP SportoweFakty, to ciąg dalszy śledztwa prowadzonego od dłuższego czasu w Szczecinie w sprawie nieprawidłowości w piłkarskiej centrali. To jeden z tropów tzw. afery melioracyjnej, w której pojawiły się m.in. wątki przyjmowania łapówek oraz nakłaniania do ich wręczenia dyrektorowi Zachodniopomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Szczecinie. Istotnym tematem postępowania służb była także dystrybucja biletów na Euro 2016.

Według RMF FM, wiceprezesa Cracovii, a zarazem członka zarządu PZPN, zatrzymano w poniedziałek 21 listopada na lotnisku w podkrakowskich Balicach, skąd miał wylecieć na mundial do Kataru.