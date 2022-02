Wichury w powiecie wielickim. Ponad sto interwencji strażaków przy uszkodzonych budynkach i powalonych drzewach Jolanta Białek

Zdarzenia spowodowane silnym wiatrem dotyczyły powalonych oraz nadłamanych drzew. Doszło także uszkodzenia licznych dachów, i w budynkach mieszkalnych, i gospodarczych fot. OSP Grajów Zobacz galerię (15 zdjęć)

Od 17 lutego do poniedziałku rano (21 luty) do Komendy Powiatowej PSP w Wieliczce wpłynęło ponad sto zgłoszeń związanych z silnymi wiatrami. Zdarzenia miały miejsce na terenie całego powiatu wielickiego, najwięcej interwencji było do tej pory w gminach Wieliczka i Gdów. Prognozy pogody na najbliższe dni nie są optymistyczne, strażacy apelują o zachowanie ostrożności.