Więcej lotów z Krakowa do Wiednia. Dwa loty dziennie, teraz możliwa będzie jednodniowa wycieczka

Dotychczas irlandzki przewoźnik tanich linii lotniczych oferował loty raz dziennie. Teraz w piątki będzie możliwość polecieć do Wiednia rano i wrócić wieczorem, bo drugi lot planowany jest w godzinach wieczorno-nocnych. Będzie ją obsługiwać samolot i załoga bazująca w Austrii.

Piątkowe loty z firmą Ryanair umożliwią jednodniowa podroż tam i z powrotem. Zaczyna się wylotem z lotniska w Balicach o godzinie 07:25, a przylatuje do Wiednia o godzinie 08:30. Natomiast z Wiednia wylot ma być o godzinie 20:30 i w Balicach będzie o godzinie 21:35. Jeszcze tego samego wieczora po przerwie technicznej o godzinie 23:05 samolot ponownie wykona lot i wróci do Austrii do Schwechat. Bilet w obie strony kosztuje niespełna 200 zł.

Z lotniska w Balicach do Wiednia można polecieć nie tylko Ryanairem. Loty na tej trasie oferuje także Austrian Airlines, czyli austriackie, narodowe linie lotnicze. To jednak głownie loty dla pasażerów biznesowych i transferowych.