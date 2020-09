Więciórka. Strażacy przez trzy godziny walczyli z ogniem

Nie była to łatwa akcja. Już pierwszą trudnością był dojazd na miejsce. Osiedle to położone jest wysoko, a stromy i wąski dojazd jest wyzwaniem dla ciężkich wozów strażackich.

Kolejną trudnością był dostęp do wody potrzebnej do gaszenia. Żeby mieć jej odpowiednio dużo strażacy musieli zjeżdżać po nią do oddalonego o 3 km stanowiska zorganizowanego na potoku.

W akcji brało udział sześć zastępów: pięć z OSP z terenu gminy Tokarnia oraz jeden z JRG Myślenice. Trwała ona od północy do do godz. 3 nad ranem.

Pomimo wysiłków strażaków drewniana stodoła doszczętnie spłonęła.