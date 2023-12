Wieczysta II Kraków chce iść za ciosem. Wiosną w V lidze będzie walczyć o czwarty z rzędu awans

Rezerwy Wieczystej mają potencjał na grę w IV lidze

Wieczysta II to beniaminek, ale patrząc na wcześniejsze wyniki i potencjał kadrowy, należało ją zaliczyć do grona faworytów. Z tego zadania zespół prowadzony przez trenera Łukasza Kubika wywiązał się bardzo dobrze, zresztą po raz kolejny. Łączny bilans trzech i pół sezonów robi wrażenie - 87 ligowych meczów (od klasy B do V ligi) to aż 81 zwycięstw, 3 remisy i tylko 3 porażki.

Jesienią w V lidze krakowski zespół w 15 meczach zdobył 35 punktów (11 wygranych, 2 remisy, 2 porażki), strzelił najwięcej bramek w lidze (56, czyli prawie 4 na mecz). Na półmetku rozgrywek o trzy punkty wyprzedza Pcimiankę Pcim (ma zaległe spotkanie, ale dużo gorszy bilans bramkowy od Wieczystej II) i spadkowicza Radziszowiankę Radziszów.