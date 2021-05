Wieczysta Kraków awansowała w Pucharze Polski w Małopolsce. Peszko i Majewski strzelili gole w meczu z Beskidem Andrychów

Wieczysta Kraków – Beskid Andrychów 4:0 (3:0)

Bramki: 1:0 Peszko 30, 2:0 Majewski 43, 3:0 Majewski 44, 4:0 Guzik 84.

Wieczysta: Miśkiewicz – Frańczak, Jurkowski, Michalski, Guzik – Gamrot (86 Krasuski), Pietras, Majewski – Kumah (64 Bąk), Szewczyk (74 Zieliński), Peszko (78 Kura).

Beskid: Zaremba – Koczur (59 Budka), Tylek, Kapera, Moskała - Kaczmarczyk, Sobala, Marczyński, Karcz (89 Wronka), Kołodziej – Różycki (77 Mizera).

Żółte kartki: Tylek, Kapera.

Z drużyn, które w tym sezonie grały w meczach o stawkę z gwiazdami Wieczystej (klasa okręgowa Kraków), Beskid (grupa zachodnia IV ligi) zrobił najlepsze wrażenie. Faworyzowani gospodarze długo nie mogli skruszyć muru obronnego, wcale nie mieli wielu okazji bramkowych, jak w poprzednich spotkaniach. Do tego sami stracili gola, ale sędziowie go nie uznali (15 min). Karcz wywalczył piłkę przy linii końcowej kosztem Jurkowskiego, zagrał wzdłuż bramki do Różyckiego, ten trafił z bliska do siatki, lecz według arbitra liniowego nie wszystko potoczyło się zgodnie z przepisami.