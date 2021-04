Wieczysta Kraków - skład wiosna 2021. Sławomir Peszko i spółka walczą o awans z klasy okręgowej [KADRA, TRANSFERY, SYLWETKI PIŁKARZY] 21.04

Wisła Kraków. Wnioski po meczu „Białej Gwiazdy” z Zagłębiem Lubin

Piłkarze Wisły Kraków przegrali czwarty mecz z rzędu, w dodatku wysoko, bo aż 1:4. Paradoksalnie nie był to jakiś tragiczny występ „Białej Gwiazdy" choć też na pewno nie dobry. Problem w tym, że za dużo było błędów indywidualnych. A jeśli drużyna popełnia takie, jak krakowianie w Lubinie, to w ekstraklasie płaci się za to wysoką cenę. Wnioski po meczu Wisły z Zagłębiem prezentujemy w GALERII.