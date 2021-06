Wieczysta Kraków - skład wiosna 2021. Sławomir Peszko i spółka wywalczyli awans z klasy okręgowej [KADRA, TRANSFERY, SYLWETKI PIŁKARZY]

Najbardziej znany piłkarzem Wieczystej Kraków jest Sławomir Peszko. Były reprezentant Polski, uczestnik Euro 2016 i mistrzostw świata w Rosji 2018, do ekipy z Chałupnika dołączył przed tym sezonem. Po rundzie jesiennej jest liderem klasyfikacji strzelców.

Po stronie ubytków oficjalnie jest Łukasz Skrzypek, który trafił do Słomniczanki. Część graczy więcej będzie też grać w B-klasowych rezerwach.

W zimowej przerwie Wieczysta postarała się o kolejne wzmocnienia. Pozyskano m.in. kolejnych graczy w ekstraklasowym doświadczeniem. Do klubu z ekipy Chałupnika dołączyli:

Uznane postacie w sztabie szkoleniowym Wieczystej Kraków

Trenerem Wieczystej Kraków był Przemysław Cecherz, odszedł z klubu w czerwcu (od lipca zastąpi go Franciszek Smuda), ale też oczywiście miał udział w uzyskaniu awansu . W sztabie szkoleniowym znaleźć można dobrze znane osoby ze świata piłkarskiego: asystentami są Łukasz Kubik (były młodzieżowy reprezentant kraju teraz prowadzi rezerwy) i Rafał Jędrszczyk (on ma prowadzić sezon do końca tego sezonu), kierownikiem drużyny jest Maciej Bębenek, mający w piłkarskim CV występy w ekstraklasie i I lidze. Trenerem bramkarzy został Krzysztof Wajda.